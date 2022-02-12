В Новокузнецк едет экологичный общественный транспорт

Фото: пресс-служба АПК

До 18 февраля в город придут три трамвая, до конца февраля - еще четыре. А 10 новых троллейбусов сейчас в южной столице Кузбасса проходят пуско-наладочные работы - на линию они должны выйти в начале марта.

Закупки транспорта состоялись в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В городе уже работают 13 трамваев и девять троллейбусов.

- Новый транспорт красивый, современный, оборудован кондиционерами и отопительными системами, и адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, - поделился впечатлениями в Instagram осмотревший городской электропарк заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Федеральный проект «Чистый воздух» на территории Новокузнецка реализуется с 2018 года. Он направлен на кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ, в том числе опасных, в атмосферный воздух.

По информации регионального министерства экологии и природных ресурсов, работа ведется по 24 мероприятиям. В результате к 2024 году планируется снизить объем выбросов в атмосферу Новокузнецка на 77,07 тысячи тонн, или на 21,51% к уровню 2017 года.