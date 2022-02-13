Кемеровские полицейские закрыли наркопритон в Кировском районе

В Кировском районе Кемерова полицейские обнаружили наркопритон: один из местных жителей собирал у себя наркоманов и вместе они употребляли запрещенные вещества. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские задержали в квартире четырех местных жителей в возрасте от 30 до 33 лет. Все они находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них были составлены административные протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Организатором притона оказался 47-летний мужчина, который ранее был несколько раз судим. В качестве вознаграждения он брал с постояльцев наркотики. В квартире сотрудники полиции обнаружили шприцы, пипетки, емкости в которых смешивали запрещенные вещества. Сейчас решается вопрос о возбуждение в отношении мужчины уголовного дела по статье об организации притонов или (ч. 1 ст. 232 УК РФ).

Кузбасские полицейские напомнили, что жители могут сообщить об адресах наркопритонов и местах торговли наркотиками по телефону 8-(3842)-58-00-58.