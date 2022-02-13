В «Лыжне России» приняли участие более 15 тысяч кузбассовцев

Фото: пресс-служба АПК

В «Лыжне России», которая прошла в городах Кузбасса в субботу, 12 февраля, приняли участие более 15 тысяч человек: это спортсмены-профессионалы, любители, ветераны спорта, трудовые коллективы. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В этом году центральной площадкой для старта стала лыжная база Комплексной спортивной школы имени А. Бессмертных в Березовском. Там на лыжню вышли порядка 450 человек. Среди почетных гостей присутствовали министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Вячеслав Иваненко, серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Бессмертных и другие.

Спортсмены бежали 10 км и 5 км, а участники массового старта прошли символичные 2022 метра. Самым юным участником соревнований стал Максим Доловов, которому исполнился один год, самым опытным - 85-летний Анатолий Экк. Победителей соревнований наградили памятными призами.