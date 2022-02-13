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Спорт13 февраля 2022 4:01

Кузбасская бобслеистка Сергеева заняла 13-е место после второго заезда в монобобе на Олимпиаде

Завтра состоятся еще два заезда
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Сегодня на Олимпиаде в Пекине начались соревнования в монобобе. В них принимает участие кузбасская бобслеистка Надежда Сергеева.

Фото: инстаграм Надежда Сергеева

Фото: инстаграм Надежда Сергеева

После первой попытки кемеровчанка заняла 9-е место, после второй – 13-е. Лидером на данный момент является американка Кайлли Хамфрис. Третий и четвёртый заезды состоятся завтра, 14 февраля.

Напомним, что Надежда Сергеева на ОИ-2022 примет участие в монобобе и в соревнованиях двоек. Медалисты в этих видах определятся 14 февраля и 19 февраля.