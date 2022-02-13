В Кузбассе за сутки выявили 2 387 новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 2 387 случаев заражения коронавирусом, 534 пациента выздоровели. Об этом сообщили утром 13 февраля в оперштабе.

За сутки скончались шесть женщин и один мужчина. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных патологий. Погибшие проживали в Ленинске-Кузнецком, Юрге, Новокузнецке, Кемерове, Беловском и Новокузнецком районах.

За весь период пандемии в Кузбассе инфекцию выявили у 117 864 человек, из них 90 697 вылечились от коронавируса, 2 013 скончались. Сейчас медицинскую помощь получает 25 154 человек.