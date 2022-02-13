В Кузбассе пропали без вести две женщины

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе волонтеры разыскивают двух женщин, пропавших в Чебулинском районе и Прокопьевске. Ориентировки на пропавших без вести были размещены в соцсетях сегодня, 13 февраля.

В Верх-Чебуле пропала 40-летняя Ася Ивановна Сотникова. Ее местонахождение неизвестно с 4 февраля. Сообщается, что женщина невысокого роста (165 см), нормального телосложения. У нее темно-русые волосы, серые глаза. Она была одета в черную дубленку, черные штаны, голубые сапоги и голубую шапку.

Вторая женщина пропала в Прокопьевске. По данным волонтеров, 30-летняя Татьяна Владимировна Еременко ушла из дома 9 февраля, и с тех пор о ней не было никаких вестей. Женщина невысокого роста (165 см), худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы, зеленые глаза. На ней были черный пуховик, черные штаны, сапоги серебристого цвета и черная шапка.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.