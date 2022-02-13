Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-11°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 8:00

В Кузбассе будут судить мужчину, снявшего серьгу с уха пенсионерки

Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет 36-летний мужчина, ограбивший 80-летнюю женщину. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина заметил на улице пенсионерку и предложил ее проводить до дома. По дороге он сделал вид, что поправляет женщине серьгу, а на самом деле расстегнул ее, снял и убежал. Стоимость украшения составила более 6 500 рублей. Мужчина сдал его в комиссионный магазин за 3 700 рублей. Грабителя задержали, он стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас дело передано в суд. Жителю Ленинска-Кузнецкого грозит до четырех лет лишения свободы.