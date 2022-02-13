В Кузбассе произошла массовая драка, возбуждено уголовное дело

Фото: инцидент Кемерово / ВКонтакте

В Тяжинском районе произошел конфликт между двумя группами людей, он перерос в драку и порчу имущества. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, ЧП произошло в одном из кафе. Там между собой поссорились женщины, затем к выяснению отношений присоединились мужчины. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как одного из пострадавших выталкивают из кафе на улицу и избивают. Также в ходе конфликта битами была разбита машина одного из местных жителей. На другом видео видно больше десяти мужчин, которые выясняют отношения, начинается потасовка. Правоохранители разнимают участников драки.

В ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали, что конфликт произошел на бытовой почве. Все участники драки установлены, нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК РФ «Хулиганство». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.