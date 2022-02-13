Соцсети: в Кузбассе зрители устроили драку во время автограф-сессии группы «Воровайки»

В Промышленном зрители устроили драку во время автограф-сессии группы «Воровайки». Об этом сообщили очевидцы.

Выступление женской группы, работающей в жанре русский шансон, состоялось в одном из местных баров 12 февраля. На видео попал инцидент, произошедший после выступления коллектива. На кадрах видна массовая потасовка, в которой принимают участие мужчины и женщины.

- В Промышленной на концерте «Вороваек» устроили драку, вроде как не поделили очередь за автографами, - пояснил автор ролика.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Также, по словам очевидцев, в ходе драки кто-то распылил перцовый баллончик, так что посетителям пришлось срочно выходить на улицу в мороз.

Подробности происшествия уточняются.