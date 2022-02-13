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Общество13 февраля 2022 11:02

В понедельник в Кузбассе потеплеет до -4 градусов

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 14 февраля, в Кузбассе ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дым, дымка, на дорогах гололедица. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

По их данным, ночью по области температура воздуха составит -13... -18 градусов, местами -27, днем потеплеет до -4... -9. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

В Кемерове также прогнозируется умеренный снег, дымка, гололедица. Ночью столбики термометров будут показывать -14... -16 градусов, днем -4... -6.