Кемеровчане пожаловались на загазованность воздуха во время проведения «Лыжни России»

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жители Кемерова раскритиковали власти за проведение массового старта «Лыжня России» во время режима неблагоприятных метеоусловий. Соответствующие жалобы появились в комментариях в Instagram-аккаунте мэра Ильи Середюка.

На выходных в Сосновом бору прошла всероссийская лыжная гонка. Глава города выложил в Сеть кадры с соревнований. В комментариях посыпались сообщения с жалобами на качество воздуха, которым дышали участники гонки.

- В бору была такая загазованность, бедные лыжники надышались. Там ходить невозможно, не то, чтобы бегать, - сказано в одном из сообщений.

- Не самое лучшее решение проводить гонку во время НМУ, - написал другой пользователь.

Пользователи выразили мнение, что соревнования нужно было перенести.

Напомним, что режим «черного неба» был объявлен в Кемерове с 19 января и с тех пор постоянно продляется.