В Кемерове временно отключат светофоры на четырех участках

Фото: архив "КП"

Сегодня, 14 февраля, в Кемерове будут временно отключены светофоры на четырех дорожных участках в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9.00 до 16.00 не будет работать светофор на пересечении улицы Гагарина и Пионерского бульвара.

С 13.00 до 16.00 отключат светофоры на перекрестках проспект Ленина - улица Тухачевского, улица Тухачевского - улица Гагарина и в районе дома № 10 на улице Тухачевского.

По информации Центра организации дорожного движения, отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков.