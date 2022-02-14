Кузбасская бобслеистка заняла 10-ое место в монобобе на Олимпиаде

Фото: телеграм-канал Олимпийский комитет России

Кузбасская бобслеистка Надежда Сергеева заняла 10-ое итоговое место в монобобе на зимней Олимпиаде в Пекине.

После первых двух попыток в воскресенье кемеровчанка была 13-ой. Сегодня состоялось еще два звезда, по итогам которых спортсменка заняла 10-е итоговое место. Победительницей в монобобе стала американка Кайлли Хамфрис. Отставание Сергеевой от лидера составило 4.32 секунды.

Напомним, что Надежда Сергеева на ОИ-2022 также примет участие в соревнованиях двоек. Медалисты в этой дисциплине определятся 19 февраля.