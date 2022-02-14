Жительница Кузбасса через суд заставила работодателя выплатить ей долг по зарплате

Жительница Кузбасса взыскала с работодателя через суд долг по зарплате в размере 144 тысяч рублей. Об этом рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Женщина трудоустроилась бухгалтером в автомобильную школу. Однако в течение полугода работодатель не выдавал ей зарплату - из-за якобы трудного финансового положения учреждения. Тогда горожанка обратилась в суд. Судья удовлетворил требования работницы и обязал директора автошколы выплатить долг по зарплате.

Судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на деньги должника в банке, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. После этого автошкола выплатила задолженность в полном объеме.