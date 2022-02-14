В Кузбассе временно приостановили деятельность трех шахт

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибирское управление Ростехнадзора по результатам проверок в период с 3 по 9 февраля временно приостановило деятельность трех шахт в Кузбассе. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Так, из-за нарушений технологии ведения горных работ была закрыта выемка угля в лаве № 417 шахты Первомайская АО «УК «Северный Кузбасс». Суд приостановил работы на 10 суток.

Временно запрещена добыча угля в лаве 3В филиал АО «Черниговец» «Шахта Южная». Причиной послужили нарушения при проветривании выработки, отсутствие экспертизы промышленной безопасности на аппаратуру контроля. Материалы сейчас находятся в суде.

Кроме того, Ростехнадзор приостановил работы по подготовительной выработке «Вентиляционный квершлаг Е-1» ООО «Шахта «Осинниковская» из-за нарушения при креплении горной выработки и некорректной эксплуатации ленточного конвейера. Материалы также находятся в суде.