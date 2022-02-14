В Кузбассе количество обращений в «красные зоны» среди детей снизилось в два раза

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В Кузбассе количество обращений в «красные зоны» среди взрослых за неделю снизилось незначительно, а среди детей - в два раза. Об этом сообщил зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник на аппаратном совещании по коронавирусу в понедельник, 14 февраля.

Видео с совещания опубликовано в сториз губернатора Сергея Цивилева.

По словам Цигельника, на прошедших выходных было зафиксировано минимальное число обращений детей в поликлиники - около 500. Кроме того, значительно сократилось количество подтвержденных случаев коронавируса среди несовершеннолетних. Две-три недели назад количество детей составляло 20-30% от общего числа заболевших COVID-19, теперь - менее 10%.

- Это значит, что детская волна заболеваемости коронавирусом по большей части преодолена, - сказано в сообщении.

Среди взрослых снижение по числу обращений в «красные зоны» пока незначительное. При этом увеличилось число госпитализаций.