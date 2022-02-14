«Сделала все, что смогла»: кузбасская бобслеистка прокомментировала 10-е место на Олимпиаде в Пекине

Фото: инстаграм Надежды Сергеевой

Бобслеистка из Кемерова Надежда Сергеева, занявшая 10-е место в соревнованиях в монобобе на зимних Олимпийских играх в Пекине, высказалась о своем выступление. Комментарий опубликован в Instagram спортсменки.

Она напомнила, что соревнования в монобобе (бобслей для одного человека) были первыми в истории Олимпиады.

- Я заняла 10-е место, да, хотелось лучше, но сделала все, что смогла. Заездами второго дня я довольна, временем на финише - не очень, - написала она, подчеркнув, что ей еще есть над чем работать.

Впереди у Надежды Сергеевой соревнования двоек. Официальные заезды в этой дисциплине начинаются завтра, 15 февраля, а медалисты определятся 19 февраля.