В Кузбассе наркоторговка отправится в колонию на девять лет

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Разоблачить ее деятельность помогли неравнодушные жители.

В апреле 2021 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Новокузнецку получили информацию, что кто-то незаконно сбывает наркотические средства через так называемые «закладки» в подъездах жилых домов в Кузнецком районе. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность наркоторговки установили. Ее оказалась ранее судимая за сбыт наркотических средств 30-летняя новокузнечанка. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, подозревая была задержана с поличным - в кармане ее куртки обнаружили 6 свертков, в каждом из которых находилось по 5 пакетиков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что это наркотическое вещество общим весом около 7 граммов, что является особо крупным размером. В телефоне фигурантки нашли переписку с покупателями наркотиков, где была указаны стоимость и координаты тайника с запрещенным веществом. Кроме того, следствие установило клиентов, подтвердивших факты приобретения доз.

Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка, изучив материалы обвинения, признал гражданку виновной по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и приговорил ее к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденная пыталась обжаловать это решение, но Кемеровский областной суд оставил приговор без изменений.