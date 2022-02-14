В Кузбассе осужден эксгибиционист, пугавший малолеток

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

В местах лишения свободы ему придется пройти принудительное лечение у психиатра.

В утреннее время 57-летний житель одного из городов области, заметив на улице несовершеннолетнюю девочку, распахивал перед ней одежду, демонстрируя голое тело ниже пояса. Таких фактов было зафиксировано два. В обоих случаях испуганные девочки прибежали в школу, где рассказали о странном мужчине. Родители учениц обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативного мероприятия подозреваемый в эксгибиционизме, то есть демонстрации половых органов для сексуального удовлетворения был задержан. Со следствием, как уточнили в следственном управлении СКР по Кемеровской области - Кузбассу, он не сотрудничал, а вину признал частично – заявил, что куртка просто распахивалась.

Мужчине была проведена сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза в московском Центре наркологии и психиатрии имени В.П. Сербского. По заключению экспертов, он признан вменяемым, но у него выявлен ряд психиатрических отклонений на сексуальной почве.

Судом он был признан виновным по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Кузбассовцу назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, а также, по рекомендации московских экспертов, принудительное лечение у психиатра по месту отбытия наказания.