Недорогие подарки со смыслом и путешествия: Россельхозбанк выяснил, как россияне хотели бы отпраздновать День святого Валентина

Фото: пресс-служба Россельхозбанк.

В преддверии Дня святого Валентина Россельхозбак провел опрос среди жителей страны. И согласно результатам опроса, почти половина россиян хотела бы получить в подарок на День святого Валентина что-то не очень дорогое, но со смыслом, а идеальным свиданием для 47% стало бы неожиданное путешествие.

При этом отмечать День святого Валентина в 2022 году планируют лишь 21 процент респондентов, не будут праздновать 39 процентов, заявили, что «в их паре каждый день вместе - это праздник» большинство - 40 процентов.

Также опрос показал, что внимание в День святого Валентина важнее стоимости подарка. Более 40 процентов респондентов ответили, что хотели бы получить подарок со смыслом, 25 процентов пошли бы на романтическое свидание или отправились в путешествие, еще 20 процентов придерживаются традиционных представлений и хотели бы, чтобы им вручили букет цветов или ювелирное украшение, и лишь 8 процентов мечтают о дорогой технике.

Идеальным свиданием на День святого Валентина для каждого десятого опрошенного стал бы поход в ресторан, а каждый пятый сходил бы в какое-то интересное место, расположенное в их городе. Еще 23 процента респондентов провели бы вечер с возлюбленными дома, организовав романтический ужин. Кстати, свежие продукты или даже готовые блюда для такого ужина можно заказать на маркетплейсе РСХБ Свое Родное - здесь представлена продукция фермеров со всей России с доставкой на дом.

Однако абсолютное большинство опрошенных - 47 процентов - поделились страстью к приключениям, они бы отправились на свидание в путешествие-сюрприз. Такой подарок можно найти на платформе Свое За городом, где собраны лучшие агротуры России, как краткосрочные, так и на более длительный срок.

Партнерский материал.

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