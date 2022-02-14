В Кузбассе гимназии присвоили имя живой легенды региона

Фото: Управление образования администрации Г.Кемерово

Он известен как фронтовик, труженик тыла и активный энтузиаст высадки зеленых насаждений.

Кемеровчанин Анатолий Михайлович Терехов был призван в армию весной 44-го. Был механиком-водителем танкового батальона, участвовал в боях за освобождение Польши и Восточной Пруссии. За боевые заслуги Анатолий Михайлович Терехов награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За доблесть и отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны трудился в угольной отрасли. Он - полный кавалер знака «Шахтёрская Слава».

На протяжении почти сорока лет по инициативе и при личном участии кузбассовца высаживаются кедры в память о войне - в Подмосковье, Волгограде, Калужской, Курской, Новгородской областях, в Белоруссии, Украине, Канаде, Сербии. В 2017-м Анатолий Терехов назван Народным Героем Кузбасса, а два года назад ему присвоено звание «Почётный гражданин города Кемерово». А теперь имя знаменитого земляка будет носить кемеровская гимназия №21. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра. К слову, в этом учебном заведении около корпуса начальной школы ветеран вместе с ребятами и учителями высадил четырнадцать саженцев кедров. Аллея славы стала постоянным местом проведения патриотических мероприятий.