В Кузбассе рецидивист отомстил за отца соседскому сену

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Он поджег зимние запасы, закупленные для домашних животных жителем беловского микрорайона Чертинский.

В результате пять тюков сена выгорели полностью, а четыре пришли в негодность от воздействия дыма и воды, использованной для тушения огня. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

В ходе тушения в одном из тюков был обнаружен обгоревший газетный сверток. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался ранее судимый 37-летний сын соседа.

Следствием было установлено, что после того, как его отец накануне поссорился с потерпевшим, фигурант поджег запасы сена, чтобы отомстить обидчику своего отца.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, подозреваемому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Материалы уголовного дела направлены в суд. Мстителю грозит до пяти лет лишения свободы.