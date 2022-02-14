Житель Кузбасса получил условный срок за оправдание терроризма

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Кроме того, ему придется выплатить солидный штраф.

Первый восточный окружной военный суд на выездном заседании в Кемерове рассмотрел уголовное дело 42-летнего жителя региона, который обвинялся в призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ) и оправдании терроризма в соцсетях (ст. 205.2 УК РФ).

- Кемеровчанин, используя свою учетную запись в социальной сети ВКонтакте, осознавая противоправность своих высказываний, публично оправдывал террористическую деятельность, а также систематически призывал неограниченный круг лиц к осуществлению экстремистской деятельности, - уточнила пресс-служба управления ФСБ по Кузбассу.

Подсудимый был признан виновным, по приговору ему назначено два года условно и штраф в размере 330 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено в течение года публиковать в интернете материалы.