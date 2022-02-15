Жителя Кемерова отправили в тюрьму на 6 лет за убийство подруги

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кемерове 47-летнего жителя Ленинского района признали виновным в смерти гражданской жены. Мужчина обвинялся по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть по неосторожности, рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Супруги употребляли спиртное, когда оно закончилось, женщина попросила сожителя сходить в магазин. Однако мужчина уже лег отдыхать и отказался идти. Женщина попыталась стащить его с кровати, потянув за ногу, в ответ он ударил ее ногой в живот. Утром мужчина обнаружил жену на полу мертвой и вызвал скорую помощь. Медики констатировали, что женщина умерла в результате закрытой травмы живота.

Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.