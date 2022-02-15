В Кузбассе повысили зарплату социальным работникам

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В Кузбассе повысили зарплату работникам социальной сферы. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Кузбасса – председатель правительства Вячеслав Телегин в понедельник, 14 февраля.

Документ опубликован на сайте регионального правительства.

В нем сказано, что оклады работников госучреждений социального обслуживания населения и работников государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса» должны быть увеличены на 8,6% с 1 декабря 2021 года.

Уточняется, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2021 года.