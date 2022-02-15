Кузбасс занял 61-е место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Кузбасс занял 61-е место из 85 регионов в рейтинге по качеству жизни населения. Статистику по регионам России составили эксперты РИА Новости.

При составлении рейтинга анализировались различные показатели, в том числе уровень доходов, жилищные условия, экология, здоровье и уровень образования жителей. Рейтинг Кузбасса составил 42,729 из 100 возможных.

Первое место в списке заняла Москва (рейтинг - 81, 352), второе - Санкт-Петербург (80,241), третье — Московская область (75,858). На последней строчке оказалась Тыва (19,105).