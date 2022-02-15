В МегаФоне узнали, что дарили влюбленные кузбассовцы

Фото: пресс-служба «МегаФон».

В День святого Валентина многие жители Кемеровской области радовали своих любимых… новой парой туфель. Накануне 14 февраля связисты на основе анализа обезличенных мобильных данных составили рейтинг популярных подарков - одним них оказалась обувь.

Уже традиционно, в период пандемических ограничений, востребованными становятся онлайн-магазины, где кузбассовцы ищут что-то особенное для вторых половинок. Мобильная активность вырастает в 1,5 раза за неделю до Дня всех влюбленных. Для сравнения, к Новому году жители области готовятся более ответственно и начинают штурмовать маркетплейсы уже за месяц до праздничной даты.

Доказательством настоящих чувств уже давно стали смартфоны и в этом году тренд на гаджеты не ослабевает. Именно на площадках с цифровыми девайсами абоненты МегаФона сгенерировали 42% трафика от всех популярных маркетплейсов. 24% трафика абоненты используют на поиски подарков в книжном сегменте, 20% - на сайтах украшений, косметики и одежды. Причем самыми популярными в этой категории оказались обувные магазины.

Еще один обязательный атрибут праздника, романтический ужин, многие влюбленные пары тоже выбирают онлайн. Спрос на популярные сервисы доставки пиццы и суши в Кемеровской области в этот день второй год подряд увеличивается в среднем на 15%.