В Кемерове 400 семей заселились в дома нового жилого комплекса

Фото: пресс-служба АПК

В Кемерове еще 400 семей стали новоселами ЖК «Кузнецкий». Это четвертый по счету дом, введенный в эксплуатацию в новом жилом комплексе.

В первые три многоэтажки жильцы въехали до нового года. В ближайшее время планируется заселение пятого корпуса на 112 квартир.

- В целом новоселами первой очереди строительства станут 1400 семей, из которых более половины - льготники, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас на территории ЖК строится детский сад на 130 мест, планируется построить еще один на 380 мест, а также школу на 1050 учеников. В конце года рядом с комплексом завершится строительство новой четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 640 метров с остановками, светофорами и велодорожками. Она станет продолжением улицы Пролетарской.

Вторая очередь ЖК «Кузнецкий» предполагает возведение к 2025 году еще 10 панельных и кирпичных жилых домов.