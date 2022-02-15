Глава Кузбасса возложил цветы в День памяти воинов-интернационалистов

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе состоялись возложения цветов и памятные мероприятия, посвященные 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Губернатор Сергей Цивилев возложил цветы к мемориалу «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», расположенном на Пионерском бульваре в Кемерове. В мероприятии также приняли участие ветераны, юнармейцы, активисты организаций ветеранов Афганистана.

На афганской земле погибли 17 кемеровчан. Сейчас в городе проживают 622 участника боевых действий.