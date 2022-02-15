Врач из Кузбасса рассказала об особенностях «омикрона»

Особенностью штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» является короткий инкубационный период – всего 1-2 дня. Об этом рассказала заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Новокузнецкой городской клинической больницы №29 Оксана Землянская.

По словам медика, эти варианты COVID-19 являются очень вирулентными, то есть заразными. И поражают они все возрастные группы. Протекает болезнь легче, но при этом в 100% проявляется клиническая картина заболевания.

- Особенностью новых циркулирующих штаммов является то, что они очень быстро мутируют, они приобретают новые вирулентные свойства. И по данным некоторых ученых, эти два штамма могут между собой обмениваться генетическим материалом, что приводит к возникновению новых мутаций вируса, — рассказала Оксана Землянская.

Как поведут себя эти штаммы, никто не может спрогнозировать. Поэтому врач призвала кузбассовцев вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы остановить циркуляцию вирусов.