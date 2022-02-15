В Кузбассе установлен исторический рекорд по уровню безработицы

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В четвертом квартале прошлого года уровень общей безработицы, согласно статистическим данным, составил 4,6%, что позволило региону занять второе место в Сибирском федеральном округе.

В 2021 году при содействии службы занятости населения нашли работу около 61 тысячи человек, а за полтора месяца нынешнего года по данным областного министерства труда и занятости населения трудоустроено 2,1 тысячи кузбассовцев. При этом в базе данных службы занятости - много вакансий. Соискатели могут выбирать из 39 тысяч предложений. На сегодняшний день особенно требуются специалисты в сферы обрабатывающих производств, здравоохранения, а также в угледобывающую отрасль.

Всего на начало февраля 2022 года официально признаны безработными 11,5 тысячи кузбассовцев, что на тысячу человек меньше по сравнению с началом года.