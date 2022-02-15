Биатлонистку из Кузбасса не взяли на олимпийскую эстафету

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Официальная причина - отказ спортсменки выполнять указания тренеров женской сборной России.

Евгения Буртасова не вошла в состав квартета на эстафетную гонку, которая состоится на Олимпийских играх в Пекине завтра, 16 февраля.

Как объяснили в пресс-службе Союза биатлонистов России, спортсменке чтобы «оценить её состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не участвовали в спринте/пасьюте. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план».

Евгения, начинавшая заниматься биатлоном в Кузбассе, попала в олимпийскую сборную в последний момент, заменив заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову. К Олимпиаде она целенаправленно не готовилась, но перед Пекином успела неплохо выступить на чемпионате Европы, завоевав две золотые медали. На олимпиаде ее выставляли на индивидуальную гонку, но спортивного успеха там россиянка не добилась. Известно также, что у нее, скажем так, непростые отношения с нынешним старшим тренером женской сборной России.

То, что Буртасову не включили в эстафетный состав, вызвало неоднозначную реакцию у бывших российских биатлонистов, комментирующих Олимпиаду. Кто-то считает это ошибкой, кто-то советует спортсменке, раз она такая принципиальная, смотреть соревнования по телевизору…