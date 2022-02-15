В Кузбассе разрешили проводить массовые мероприятия в закрытых залах и уличные ярмарки

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Подарок получили организаторы массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях и сельскохозяйственных ярмарок на свежем воздухе.

Так, в соответствии с распоряжением, опубликованным на сайте администрации правительства Кузбасса, снимается ограничение по заполняемости залов при посещении театров, кинотеатров, концертных и цирковых организаций, а также спортивных мероприятий в закрытых сооружениях. Напомним, что ранее численность зрителей снижали до 50%, потом увеличили до 70%. Теперь же допускается заполняемость в сто процентов.

Снимаются ограничения на проведение сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе. Правда, при этом количество участников не должно превышать 500 человек одновременно.

Возобновляется работа отделений дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания.

Для чиновников разного уровня снимается ограничение на проведение личных и выездных приемов жителей. Ранее они вынужденно проходили в телефонном формате

Послабления, как подчеркивается в постановлении, должны действовать при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что за прошедшие сутки в Кузбассе по данным оперативного штаба выявлено 2437 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных в регионе продолжает увеличиваться каждый день. Но, как отмечают в штабе, ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

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