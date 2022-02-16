Снеговик из Шерегеша высотой с трехэтажный дом вошел в Книгу рекордов России

Фото: пресс-служба АПК

12-метровый снеговик-сноубордист, которого построили в Шерегеше ко дню рождения курорта, официально был признан самым большим рукотворным снеговиком страны. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Эксперты Книги рекордов России зафиксировали высоту скульптуры - 11 метров 73 сантиметра (она просела за несколько дней, изначально снеговик был ростом 12 метров 30 сантиметров). Диаметр нижнего шара снежной фигуры - почти 7 метров, а головы - 2,5 метра. Размер сноуборда снеговика - также 7 метров. Чтобы возвести такую огромную скульптуру, строителям понадобилось 250 кубометров снега.

Напомним, что снеговика высотой с трехэтажный дом построили ко дню рождения горнолыжного курорта Шерегеш. Однако посвящена снежная скульптура поддержке российской олимпийской сборной: на сноуборде снеговика написано #wewillROCyou.