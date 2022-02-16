В Кузбассе крышу очистили от сосулек после вмешательства прокурора

В Ижморском районе крышу многоквартирного дома расчистили от наледи и снежных навесов после вмешательства прокурора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: прокуратура Кузбасса

Прокуратура проверила, обеспечивают ли управляющие компании в зимний период безопасные условия для жильцов многоквартирных домов. В ходе проверки на карнизах дома были обнаружены снежные массы и сосульки на кровлях, что представляло угрозу для жизни и здоровья людей.

Прокурор района внес руководителю управляющей организации представление и потребовал устранить нарушения закона. В итоге крыша дома была расчищена.