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Общество16 февраля 2022 1:29

В Кузбассе крышу очистили от сосулек после вмешательства прокурора

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Ижморском районе крышу многоквартирного дома расчистили от наледи и снежных навесов после вмешательства прокурора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: прокуратура Кузбасса

Фото: прокуратура Кузбасса

Прокуратура проверила, обеспечивают ли управляющие компании в зимний период безопасные условия для жильцов многоквартирных домов. В ходе проверки на карнизах дома были обнаружены снежные массы и сосульки на кровлях, что представляло угрозу для жизни и здоровья людей.

Прокурор района внес руководителю управляющей организации представление и потребовал устранить нарушения закона. В итоге крыша дома была расчищена.