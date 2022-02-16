Поезд «Шерегеш-экспресс» будет дополнительно курсировать в праздничные дни

Поезд «Шерегеш-экспресс» будет ходить дополнительно 23 февраля, 7 и 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Дополнительные рейсы в компании объяснили ростом спроса на поездки на горнолыжный курорт в праздничные дни. При этом отмечается, что курсирование поезда в субботу, 5 марта, отменяется.

Расписание туристического поезда не изменится: отправление со станции Прокопьевск в 6.03, отправление со станции Новокузнецк в 7.03, прибытие на станцию Чугунаш в 9.56, отправление со станции Чугунаш в 18.03, прибытие на станцию Новокузнецк в 21.00, прибытие на станцию Прокопьевск в 22.10.