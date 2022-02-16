Родные кузбасского хоккеиста Андрея Чибисова передали слова поддержки олимпийской сборной

Фото: телеграм канал ОКР

Родные и близкие российских хоккеистов, в том числе форварда из Прокопьевска Андрея Чибисова, передали слова поддержки нашим спортсменам. Видео опубликовал Олимпийский комитет России в своем телеграм-канале.

Удачи в четвертьфинале Андрею и всем игрокам пожелали сестра нападающего Яна и его мама Жанна.

- Мы тебя очень любим. Очень тобой гордимся, и для нас ты уже абсолютный чемпион, - сказала Яна Чибисова, записавшая видео вместе с мужем и двумя детьми.

Она также сказала, что будет болеть за команду, и пожелала удачи.

- Андрей и вся команда, мы передаем вам привет из заснеженной Сибири. Мы болеем за вас, переживаем. Здоровья, победы, верим в вас! - сказала Жанна Чибисова.

Фото: телеграм канал ОКР

Сегодня на Олимпиаде в четвертьфинальном матче российская команда встретится с Данией. Начало в 13.00 по кемеровскому времени.