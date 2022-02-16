Фото: сайт администрации Таштагольского района

Глава Таштагольского района Владимир Макута ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба администрации района сегодня, 16 февраля.

С заявлением о досрочном прекращении полномочий Владимир Макута обратился к районному совету народных депутатов. Депутаты приняли отставку.

Фото: инстаграм администрации Таштагольского района

В сессии совета народных депутатов принял участие председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин. От имени губернатора и правительства он выразил благодарность Владимиру Макуте за большой личный вклад в развитие опорной точки экономики Кузбасса - Таштагольского района, а также одного из самых популярных в стране горнолыжного курорта Шерегеш.

- Владимир Николаевич - профессионал высочайшего уровня, крепкий хозяйственник, который досконально знает, чем живет район, и всегда вкладывает душу в то, что делает, - сказал Вячеслав Телегин.

Напомним, что в начале февраля появилась неофициальная информация об уходе Владимира Макуты на залуженный отдых, однако тогда в администрации опровергли эти данные.

Временно исполнять обязанности главы района с 24 февраля будет Андрей Орлов, отметили в пресс-службе.

Владимир Макута с 1997 года был главой администрации Таштагола. После преобразования муниципального образования «город Таштагол» в Таштагольский муниципальный район трижды побеждал в выборах на должность главы Таштагольского района. Отмечен рядом государственных и областных наград.