Жители Кемерова пожаловались на огромные очереди в приемном отделении ковидария: комментарий больницы

Фото: архив "КП"

Жители Кемерова пожаловались на очередь в приемном отделении Кемеровской клинической больницы № 4. Видео из медучреждения было опубликовано в соцсетях.

- Невьянская, 12. Старики плачут. Сидят с 12.00 до 19.00, - написал автор кадров.

На видео видны люди, сидящие и стоящие в коридоре в ожидании приема, один мужчина вынужден сидеть на полу.

В Гауз Кгкб объяснили очереди в дежурный стационар большим числом обращений пациентов, часть из которых не имеет показаний к госпитализации.

- В ковидарий Кемеровской городской клинической больницы № 4 за сутки обращается от 50 до 70 человек, как по скорой медицинской помощи, так и самостоятельно. Треть пациентов обращается в приемное отделение стационара напрямую, без посещения поликлиники и не имея показаний к госпитализации, направляется на амбулаторный этап лечения по месту прикрепления, - сказано в сообщении междучреждения.

В администрации больницы отметили, что пациенты стояли в очереди не более четырех часов, причем в это время больным делали ЭКГ и рентгенографию. Прием ведут одновременно три врача.

- На момент съемки видео отмечалось наибольшее количество обращений. Кроме того, большое количество ожидающих в приемном отделении, представленное на видеозаписи, сформировалось, в том числе, за счет сопровождающих лиц. Все пациенты были приняты, осмотрены врачом, при показаниях - госпитализированы, - рассказали в Гауз Кгкб.