Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-7°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 12:44

Центры деловой активности: РСХБ утвердил новый формат офисов

Яков КРЫМСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Центры деловой активности РСХБ помогут жителям получить сразу несколько востребованных сервисов.

Центры деловой активности РСХБ помогут жителям получить сразу несколько востребованных сервисов.

В райцентрах России, в том числе и селах Россельхозбанк будет развивать сеть Центров деловой активности. Они будут представлять собой выполненные в современном лаконичном дизайне отдельно стоящие одноэтажные здания, возведенные с учетом всех требований санитарных и экологических норм и пожарной безопасности, с собственной благоустроенной территорией. Для удобства посетителей при них будет оборудована парковка для автомобилей и велосипедов, а также места для отдыха на улице.

Внутри Центры будут поделены на зоны: банковского сервиса, включающего в себя места работы менеджеров, банкоматы и электронную очередь; рабочую зону, где можно будет воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками; «уголок здоровья», где посетители смогут измерить свое давление и отдохнуть; отдельную переговорную для деловых встреч, доступную для бронирования, и изолированное рабочее место, оборудованное компьютером. Кроме того, в Центрах установят постаматы, откуда посетители смогут забрать заказы из интернет-магазинов.

Воспользоваться всеми услугами можно будет совершенно бесплатно.

- Центры деловой активности РСХБ – это наш новый вклад в развитие сельских территорий. Они станут точками притяжения населения, помогут жителям получить сразу несколько востребованных сервисов – от банковского до госуслуг – рядом с домом в одном месте и с комфортом, - подчеркнул заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).