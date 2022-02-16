Центры деловой активности: РСХБ утвердил новый формат офисов

Центры деловой активности РСХБ помогут жителям получить сразу несколько востребованных сервисов.

В райцентрах России, в том числе и селах Россельхозбанк будет развивать сеть Центров деловой активности. Они будут представлять собой выполненные в современном лаконичном дизайне отдельно стоящие одноэтажные здания, возведенные с учетом всех требований санитарных и экологических норм и пожарной безопасности, с собственной благоустроенной территорией. Для удобства посетителей при них будет оборудована парковка для автомобилей и велосипедов, а также места для отдыха на улице.

Внутри Центры будут поделены на зоны: банковского сервиса, включающего в себя места работы менеджеров, банкоматы и электронную очередь; рабочую зону, где можно будет воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками; «уголок здоровья», где посетители смогут измерить свое давление и отдохнуть; отдельную переговорную для деловых встреч, доступную для бронирования, и изолированное рабочее место, оборудованное компьютером. Кроме того, в Центрах установят постаматы, откуда посетители смогут забрать заказы из интернет-магазинов.

Воспользоваться всеми услугами можно будет совершенно бесплатно.

- Центры деловой активности РСХБ – это наш новый вклад в развитие сельских территорий. Они станут точками притяжения населения, помогут жителям получить сразу несколько востребованных сервисов – от банковского до госуслуг – рядом с домом в одном месте и с комфортом, - подчеркнул заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Партнерский материал.

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