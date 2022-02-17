Посты Росгидромета для мониторинга загрязнения воздуха появятся еще в четырех городах Кузбасса

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Росгидромет увеличит число городов в Кузбассе для мониторинга загрязнения воздуха, стационарные посты появятся еще в четырех городах. Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

По его словам, решение о расширении в регионе государственной сети наблюдения за состоянием атмосферного воздуха было принято на встрече губернатора Кузбасса с заместителем председателя правительства РФ.

Планируется, что стационарные посты будут установлены в Междуреченске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком и Белове.

- На постах будет вестись мониторинг состояния воздуха по уровню диоксида серы, оксида углерода, оксида азота (в перерасчете на NO2), взвешенным веществам, саже, бенз(а)пирену и другим основным для Кузбасса загрязняющим веществам, - пояснил Андрей Панов.

Напомним, что сейчас стационарные посты есть только в трех населенных пунктах - Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.