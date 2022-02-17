При обмене минут Tele2 на Xiaomi можно получить выгоду до 12 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Tele2.

Оператор Tele2 продлевает до 2022 года акцию по обмену минут разговоров на скидку при покупке смартфона Xiaomi. При этом можно получить выгоду до 12-ти тысяч рублей.

Особенно актуально это перед праздниками 23 февраля и 8 марта, ведь по данным исследований один из самых желанных подарков среди россиян - смартфон или электроника.

В ответ на пожелания клиентов, помимо продления акции до конца этого года, появились нововведения: максимальную скидку в четыре тысячи рублей при покупке мобильного телефона теперь можно получить не один раз, а три. То есть общая выгода может составить 12 тысяч рублей. Таким образом, можно купить новый смартфон со скидкой не только себе, но и друзьям или близким. Кроме этого в розничной сети Tele2 до 13 марта при покупке моделей Redmi 9C и Redmi 10 по акции «Обмен минут на Xiаomi» можно получить в подарок комплект наклеек или нашивок.

Тем временем в России растет популярность смартфонов Xiaomi, поставка которых, по отчету компании Canalys, лидирует на нашем рынке. Подробнее о покупке гаджетов и получении скидок можно узнать на сайте tele2.ru.