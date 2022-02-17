Прокуратура Кузбасса выявила пожарные нарушения в трех домах престарелых

Прокуратура Прокопьевска выявила грубые нарушения законодательства о пожарной безопасности в трех домах престарелых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: прокуратура Кузбасса

В ходе проверки, проведенной вместе с сотрудниками ГУ МЧС Кузбасса, выяснилось, что в заведениях вовремя не проверяли и не меняли огнетушители, под лестницами хранились горючие материалы, отсутствовали средства индивидуальной защиты, а также двери на путях эвакуации свободно не открывались. Кроме того, к работе с пенсионерами и инвалидами были допущены лица, не прошедшие специальное обучение.

Прокурор города внес представления об устранении выявленных нарушений. Все три индивидуальных предпринимателя были привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы по 20 тысяч рублей каждому.