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Общество17 февраля 2022 3:14

Прокуратура Кузбасса выявила пожарные нарушения в трех домах престарелых

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Прокуратура Прокопьевска выявила грубые нарушения законодательства о пожарной безопасности в трех домах престарелых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: прокуратура Кузбасса

Фото: прокуратура Кузбасса

В ходе проверки, проведенной вместе с сотрудниками ГУ МЧС Кузбасса, выяснилось, что в заведениях вовремя не проверяли и не меняли огнетушители, под лестницами хранились горючие материалы, отсутствовали средства индивидуальной защиты, а также двери на путях эвакуации свободно не открывались. Кроме того, к работе с пенсионерами и инвалидами были допущены лица, не прошедшие специальное обучение.

Прокурор города внес представления об устранении выявленных нарушений. Все три индивидуальных предпринимателя были привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы по 20 тысяч рублей каждому.