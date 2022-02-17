В Кузбассе за сутки коронавирусом заболели 2 575 человек, девять пациентов умерли

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 2 575 случаев COVID-19 (днем ранее 2 505), 3 148 пациентов выписаны. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За сутки скончались девять пациентов из Кемерова, Новокузнецка и Яшкинского района. Самыми молодыми погибшими оказались две женщины в возрасте 41 и 33 лет. Они проживали в Тайге и Кемерове.

За весь период наблюдений коронавирус был выявлен у 127 780 кузбассовцев: 99 021 вылечились, 2 047 умерли, 26 712 проходят лечение.