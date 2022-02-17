В Кемерове возле Московской площади построят парк культуры и отдыха

В Кемерове возле Московской площади планируется построить парк культуры и отдыха. Власти объявили аукцион по поиску подрядчика для его возведения.

Парк появится недалеко от Московской площади - в районе ледового дворца «Кузбасс» и спорткомплекса «Кузбасс-Арена». В новой зоне для отдыха разместятся скейт-площадка, площадки для воркаута и паркура, скалодром. Здесь же будет создан летний театр, прогулочная зона, пишет информационный портал «Кузбасс».

Начальная цена контракта - 196 483 802 рубля. Завершить работы должны в конце августа 2022 года.