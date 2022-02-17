Жителей Кузбасса возмутили курящие в роддоме

Проконтролировать нарушителей довольно сложно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба о том, что в одной из больниц областной столице кто-то постоянно курит в туалетах и душевых.

Автор рассказывает, что в «красной зоне» третьей городской больницы постоянно стоит невыносимый запах курева в туалетах и душевых комнатах, но при этом никто не предпринимает никаких мер по его устранению. Также автор заявляет, что бороться нужно с безответственными мамами, которые не заботятся о своем и чужом здоровье - в том числе и о здоровье будущего ребенка.

- Если их не беспокоит будущее их детей, почему должны страдать те, кому это не безразлично! - возмущается автор поста.

В комментариях с аккаунта больницы ответили:

- Курение в родильном доме строго запрещено федеральным законом и правилами внутреннего распорядка медицинской организации. С курящими пациентками медперсоналом регулярно проводятся беседы о недопустимости курения в медучреждении, однако, проконтролировать их поведение в комнатах гигиены невозможно.

При этом выписать пациенток за нарушение тоже нельзя, потому что они нуждаются в медицинской помощи.