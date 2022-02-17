Житель Кузбасса лишился в сауне около 900 тысяч рублей

В Яйском районе мужчина стал жертвой грабежа: в общественном месте у него украли около 900 тысяч рублей. Полицейские задержали налетчиков, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Инцидент произошел в сауне. Компания распивала спиртные напитки, и в ходе застолья между двумя мужчинами произошла ссора и потасовка. Затем один мужчина забрал у другого пакет и скрылся вместе со своей спутницей. В пакете находилась огромная сумма денег.

Пострадавший вызвал полицию, и налетчиков задержали по горячим следам. Похитителями оказались жители пгт. Яя - 35-летний мужчина и 24-летняя женщина. С собой у них была часть украденных денег - 660 тысяч рублей. Выяснилось, что преступление было ими тщательно спланировано. Подозреваемый увидел, как в магазине мужчина достает купюры из пакета и предположил, что там крупная сумма денег. Житель Яи вслед за потерпевшим зашел в сауну, где познакомился с будущей жертвой и спровоцировал конфликт.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На период следствия мужчина заключен под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.