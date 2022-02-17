Самозанятые владельцы ЛПХ теперь могут получить субсидии

Согласно постановлению Правительства РФ, с 2022 года граждане, которые ведут личные подсобные хозяйства и официально зарегистрированы как самозанятые, получат доступ к господдержке. В Россельхозбанке объяснили, кому полагаются субсидии и как их оформить.

Обязательным критерием получения права на субсидию является регистрация владельца ЛПХ в качестве самозанятого.

Выплаты предназначены не для всех направлений деятельности ЛПХ. Средства предоставляются на возмещение затрат при производстве овощей открытого грунта, картофеля и молока; на развитие мясного скотоводства, овцеводства и козоводства. Размер субсидии определяется каждым регионом самостоятельно.

Для оформления субсидии надо обращаться в муниципальные органы власти. Требуется предоставить документы, которые подтверждают траты на ЛПХ.

Выплата не является единоразовой. Ее можно получать неоднократно на основании оценки эффективности использования субсидии и в соответствии с приоритетными подотраслями агропромышленного комплекса.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).