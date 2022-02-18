В Кузбассе началась подготовка к весеннему паводку

Начало ледохода на реках Кузбасса ожидается в первой декаде апреля, и в регионе уже начали подготовку к весеннему паводку. Эта тема обсуждалась на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Муниципалитетам и профильным ведомствам рекомендовали очистить крыши зданий от наледей и сосулек, вывозить снег из города. Для уборки снега будет привлечена дополнительная спецтехника промышленных предприятий. Кроме того, ледовые переправы, которые могут стать источниками заторов, должны быть ликвидированы до 1 апреля.

Специалисты отметили, что прохождение весеннего половодья во многом зависит от подготовительных мероприятий, в том числе взрывных работ, распиловки и чернения льда, расчистки русел рек.

Напомним, что паводковая обстановка традиционно наиболее актуальна для Новокузнецка, Междуреченска, Калтана, Новокузнецкого и Мариинского округов, а также Таштагольского района.