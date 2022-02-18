В Новокузнецке мошенник под видом директора украл деньги компании

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке мошенник под видом директора украл деньги микрофинансовой организации, мужчину разыскивает полиция. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратилась 35-летняя кассир компании. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился директором организации и попросил перевести ему деньги. Женщина была уверена, что разговаривает с работодателем, поэтому выполнила все указания. Затем она позвонила руководителю, чтобы убедиться, что платеж прошел, и тогда выяснилось, что директор ей не звонил. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают лже-директора. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».